Clap de fin sans nouveau trophée pour Michel Preud'homme qui s'en va sur un goût d'échec

Le technicien liégeois a décidé de mettre un terme à sa carrière d'entraîneur à l'âge de 61 ans. Après avoir glané de nombreux trophées dans chaque club où il a officié, il aurait certainement souhaité une meilleure fin en bord de Meuse.

C'est une page qui s'est tournée au Standard de Liège lundi soir quand Michel Preud'homme a fait savoir qu'il quittait son poste d'entraîneur principal et mettait fin à sa carrière d'entraîneur. MPH espérait sans doute mieux pour son retour au sein du matricule 16. Son come-back rappelait aux supporters le titre remporté en 2008 après 25 ans de disette. De plus, son travail effectué durant quatre saisons au Club de Bruges avait persuadé de nombreux fans et observateurs que MPH permettrait à nouveau au Standard d'être sacré champion de Belgique.

Mais finalement après deux saisons, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Sur le pied du podium lors de la saison dernière, les Rouches étaient attendus cette saison et devaient faire partie des concurrents du Club de Bruges dans la course au titre. Mais le club liégeois a terminé à la cinquième place lorsque que la Jupiler League a été définitivement arrêtée, et ce après 29 journées de phase classique. Alors que Preud'homme récolte souvent les fruits de son travail lors de sa deuxième saison au sein d'un club, en bord de Meuse c'était surtout l'irrégularité qui était au rendez-vous.

Après les transferts de Vanheusden, Dussenne, Oularé, Avenatti, Gavory, Boljevic, Dragus, Amallah, Vojvoda et Limbombe l'été dernier, les Rouches avaient une équipe compétitive cette saison. Mais le matricule 16 n'est jamais parvenu à enchaîner les bonnes prestations et sombrera même au mois de décembre suite aux suspensions et blessures de joueurs importants du noyau.

Pas de trophée donc pour son deuxième passage au Standard de Liège, lui qui en a glané huit sur ses quatorze années de coaching. Trois titres de champion (Standard 2008, Al-Shabab 2012 et le Club de Bruges 2016), trois Coupes nationales (Twente 2011 et La Gantoise 2010, Club de Bruges 2015) et deux Supercoupes (Twente 2011 et Club de Bruges 2017).

Comme le disait Nordin Jbari (à lire ICI), MPH a peut-être trop voulu maîtriser cette "folie" du Standard. Peut-être trop de rigueur et de discipline pour des joueurs qui jouent à l'instinct. Quoiqu'il en soit, c’est un très grand entraîneur qui part à la retraite. Michel Preud'homme oeuvrera désormais en coulisses pour aider son club de coeur à remporter de nouveaux trophées.