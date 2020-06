Cedric Soares ne portera certainement jamais le maillot d'Arsenal

Prêté à Arsenal par Southampton, le latéral droit pourrait repartir....sans jamais avoir joué la moindre seconde pour les Gunners.

Cedric Soares n'est pas le joueur le plus chanceux de l'année en Premier League. Le latéral droit portugais avait été prêté à Arsenal en janvier dernier. Gravement blessé dès son arrivée, il n'a pas su jouer directement et lorsqu'il a repris les entraînements, la crise du Coronavirus est arrivée.

Après avoir patienté, comme tout les joueurs d'Europe, Soares a effectué son retour sur les terrains cette semaine et à quelques jours de reprendre le collier contre Manchester City....il s'est blessé au visage.

D'après The Sun, il ne serait pas rétabli avant deux semaines. Le problème, c'est que son prêt est jusqu'au 30 juin et que jusqu'ici il n'est pas question de prolongation jusqu'à la fin de la saison. Dans l'état actuel des choses, Cedrid Soares sera donc venu à Arsenal pour s'entraîner et il va retourner à Soithampton. Merci d'être venu...