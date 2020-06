Liga : l'Espanyol Barcelone se relance un peu dès la reprise

L'Espanyol Barcelone n'a plus le choix : il doit enchaîner les victoires pour espérer un miracle. Les Catalans ont repris la saison par une victoire.

C'est l'un des enjeux de cette reprise de la Liga : la course à la relégation. Et l'Espanyol Barcelone perd actuellement la course : bon dernier, le second club de Barcelone devait absolument se reprendre dès ce premier match post-coronavirus face au Deportivo Alaves, 14e.

C'est chose faite pour l'Espanyol qui a pris trois points cruciaux : bien aidés par l'expulsion précoce dès la 19e de Fernando Pacheco, les Catalans ont pris l'avantage juste avant la pause via Bernardo. Dès le retour des vestiaires, Lei Wu doublera la mise et fixera le score à 2-0.

Avec ce résultat, l'Espanyol Barcelone revient à hauteur de Leganes, 17e, mais est encore à 4 points du premier non-relégable, Eibar.