L'Antwerp réagit aux propos de Mehdi Bayat et plaide pour des mini-playoffs !

Mardi, Mehdi Bayat a fait savoir qu'il n'était pas contre l'idée de disputer la 30ème journée de championnat, un peu plus tard l'Antwerp a demandé à jouer des mini-playoffs.

Le président de l'URBSFA, Mehdi Bayat s'est exprimé sur la possibilité de disputer la 30ème journée de championnat. "Pourquoi pas ? Si, à un moment donné, une décision juridique est prise dans ce sens, pourquoi pas ? Nous ne pouvons pas inventer des choses qui n'existe pas, mais si nous pouvons organiser la finale de la Coupe ou un match pour Waasland-Beveren, alors peut-être que nous pouvons aussi organiser la 30ème journée", avait-il dit sur Sporza. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir l'Antwerp.

"À Anvers, nous sommes surpris par cette déclaration. En quelle qualité Mehdi Bayat dit-il cela ? En tant que directeur de Charleroi ? En tant que président fédéral ? En tant que directeur de la Pro League", a lâché le secrétaire général et sportif du matricule 1 Sven Jaecques à Het Nieuwsblad.

Anderlecht, Genk ou Malines en PO1

"L'Antwerp a toujours été favorable à l'achèvement de la saison en cours. Nous constatons également que le football est toujours pratiqué dans la plupart des autres pays. Si la trentième journée de jeu peut encore se dérouler, on ne voit pas pourquoi les mini-playoffs ne peuvent pas être joués non plus. Nous ne disons pas cela par intérêt. Nous sommes maintenant quatrièmes, nous pouvons également terminer cinquièmes ou sixièmes", a-t-il conclu.

Cinq équipes seraient déjà assurées de disputer les playoffs 1 s'il y avait des mini-playoffs. Anderlecht, Genk et Malines sont les derniers candidats en lice pour décrocher le précieux sésame.