Kevin De Bruyne épargné à son tour par son coach

Après Eden Hazard, dimanche, c'est au tour de Kevin De Bruyne de prendre place sur le banc des remplaçants.

S'ils n'ont pas manqué leurs retours sur les pelouses, les Diables Rouges peuvent compter sur leurs entraîneurs pour prendre soin de leur santé. Dimanche soir, Zinedine Zidane avait décidé de laisser Eden Hazard souffler pour le déplacement du Real à la Real Sociedad, Pep Guardiola a pris la même décision pour Kevin De Bruyne ce lundi.

Comme Raheem Sterling, l'ancien médian de Genk ne débutera pas la rencontre qui oppose Manchester City à Burnley ce soir. Il laisse sa place à Rodri, Phil Foden et David Silva qui composeront l'entrejeu, Riyad Mahrez, Sergio Aguero et Bernardo Silva évolueront un cran plus haut. Au total, Pep Guardiola a effectué huit changements par rapport au onze de base qui n'avait fait qu'une bouchée d'Arsenal, mercredi dernier.