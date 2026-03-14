Tubize-Braine revient du diable vauvert dans le choc contre Mons : tout profit pour Virton en D1 ACFF

Mené de deux buts, Tubize-Braine a arraché le partage face au RAEC Mons ce samedi soir. Un résultat qui arrange particulièrement bien l'Excelsior Virton, vainqueur sur la pelouse de Meux.

Revenu à la hauteur du duo Tubize-Braine – RAEC Mons en fin de phase classique après avoir accusé un retard de près de dix longueurs, l'Excelsior Virton avait commencé ses Play-Offs de la pire des manières en D1 ACFF, avec deux défaites concédées face à Habay-la-Neuve et Mons.

Ce samedi, les Gaumais viennent cependant de signer la bonne opération de cette troisième journée de Play-Offs, en s'imposant sur la pelouse de Meux (1-2), grâce à des buts de Modeste Duku et Ihab Goudani.

Une victoire qui pourrait lancer la fin de saison de l'Excelsior, revenu à deux longueurs du duo de tête grâce au partage dans le choc de cette troisième journée de Play-Offs entre Tubize-Braine et le RAEC Mons.

La bonne opération pour Virton en D1 ACFF

Les Dragons avaient rapidement pris les commandes de cette partie, menant 0-2 après 26 minutes grâce aux buts de Dos Santos et Bentayeb. Peu avant le repos, c'est Hoedaert qui avait rendu espoir aux pensionnaires du stade Leburton.

Tubize-Braine a bien fait d'y croire et a égalisé à 25 minutes du terme via l'inusable Jonathan Hendrickx, venu décrocher un bon point après un déficit de deux buts. Un résultat qui arrange donc Virton, qui revient à deux points.



