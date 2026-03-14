Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"

Felice Mazzù fêté par tout le Mambourg : "Ça fait du bien de revivre des moments comme dans le passé"
Photo: © photonews

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Felice Mazzù est reparti victorieux de son retour au Mambourg. Il s'est présenté respectueux de la prestation dominante de Charleroi en conférence de presse.

En dehors de son passage à l'Union Saint-Gilloise, Felice Mazzù n'avait jamais gagné contre Charleroi. La victoire d'aujourd'hui tombe au meilleur moment possible, elle permet à Louvain de sortir des Playdowns avant la dernière journée de la phase classique.

Pourtant, les Universitaires n'en menaient pas large dans le Pays Noir. Maxence Prévot a dû sortir le grand jeu, Mazzù n'a pas eu de mal à le reconnaître en conférence de presse : "J'ai envie de diviser le match en trois parties. La première, c'est notre première mi-temps, certainement notre plus mauvaise depuis que je suis à la tête de l'équipe. Que ce soit dans ce qu'on a proposé balle au pied ou dans les duels. Le porteur du ballon n'avait aucune solution, notre attaquant était isolé".

"Ensuite, il y a les quinze premières minutes de la seconde mi-temps où Charleroi aurait mérité de mener au score, ils ont eu assez d'occasions franches pour. Mais notre gardien nous a permis de rester dans le match", poursuit Mazzù.

Avant la délivrance : "Et puis, il y a cette troisième partie, avec ces deux buts. J'y ai retrouvé mon équipe, mon bloc. Avec de l'engagement, de la solidité et des transitions qui ont même failli nous permettre d'inscrire un troisième but. Charleroi ne méritait pas d'être battu pour ce qu'il a montré avec le ballon. Mais je ne vais pas faire la fine bouche : dans notre situation, les trois points sont très importants".

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Louvain apprécie cette victoire à sa juste valeur : "Chapeau aux gars pour cette victoire, tout le monde sait combien il est difficile de venir gagner ici. La manière avec laquelle on l'a fait n'est pas la plus belle, mais je vais rappeler que le week-end dernier, on a dominé Westerlo pendant 85 minutes, avec 21 opportunités franches".

Mazzù fier de ses hommes

"Je ne sais pas comment on a perdu contre Westerlo, mais je sais comment on a gagné aujourd'hui. On a eu une bonne mentalité dans les moments difficiles, un grand gardien, de la réussite en marquant sur notre première vraie occasion. Mais c'est aussi notre mérite : on savait que Charleroi encaissait beaucoup sur des centres après un changement de côté, c'est une situation préparée qui nous permet de marquer", se félicite Mazzù.

Avant même la fin de la rencontre, le Mambourg a scandé plusieurs chants en l'honneur de son ancien mentor. Une attention qui est allée droit au coeur du principal intéressé : "Tout le monde connaît le lien que j'ai avec ce public. On a eu beaucoup d'émotions pendant presque huit ans, je dirais sept ans et demi car la fin de la huitième année a été moins cohérente dans mon chef. Ça fait plaisir de retrouver des moments comme dans le passé. Qu'ils m'appellent papa ? Je viens d'avoir 60 ans, je peux comprendre (rires)".

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