17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A

17 buts pour une première saison pro : le Montois chéri de Stijn Stijnen visé par plusieurs clubs de D1A
Photo: © photonews

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Auteur d'une première saison tonitruante en Challenger Pro League, Leandro Rousseau pourrait rapidement rejoindre l'élite de notre football belge. Le Montois est en effet suivi avec attention par plusieurs candidats aux Champions Play-Offs, dont La Gantoise et le Club de Bruges.

Pour sa première saison dans une division professionnelle, Leandro Rousseau cartonne. Auteur de 25 buts en D1 ACFF la saison dernière, le Montois en a planté seize en Challenger Pro League depuis son arrivée au Patro Eisden cet été, et un en Coupe de Belgique.

Co-meilleur buteur de la D1B avec l'expérimenté Lennart Mertens de Beveren, l'attaquant de 22 ans a un pied dans 44 % des buts de son équipe en championnat cette saison, ce qui témoigne de son importance dans la lutte pour le tour final.

Auteur d'un doublé ce vendredi lors de la victoire au Lierse (1-2), Rousseau ne fera probablement qu'une saison en Challenger Pro League avant de se retrouver dans l'élite, même si le Patro Eisden ne parvient pas à monter.

Leandro Rousseau directement dans un grand club de Jupiler Pro League ?

En effet, l'ancien de Mons, du Sporting Charleroi et de l'Olympic Charleroi serait, selon nos informations, surveillé de près par plusieurs écuries de Jupiler Pro League, et pas des moindres.


Ce ne seraient autres que La Gantoise et le Club de Bruges qui auraient pris leurs renseignements récemment, et d'autres candidats aux Champions Play-Offs ont déjà été évoqués en coulisses. Stijn Stijnen risque donc de perdre son élément clé cet été, dont le prix a été fixé aux alentours de 1,7 M€ par le Patro Eisden.

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