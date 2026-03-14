À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"

À 37 ans, un ancien du Standard pourrait bien retrouver la D1A : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien"
Photo: © photonews

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Christian Brüls a encore été l'un des grands artisans du titre de Beveren. Il a hâte de retrouver la première division.

Christian Brüls était resté sans club lorsque Beveren a été le chercher en décembre 2024. Les Waeslandiens n'ont jamais regretté leur choix : même si la fin de son aventure à Zulte Waregem avait été compliquée, Brüls a rapidement apporté sa technique à l'équipe.

Lors des derniers matchs à domicile, il a notamment inscrit deux merveilles face à l'Olympic et contre le RWDM. Mais ce sont surtout ses dix assists qui ont contribué au titre des troupes de Marink Reedijk. Son avenir sera l'un des grands enjeux de l'été : son contrat arrive à échéance.

Comme il l'explique à la RTBF, l'ancien du Standard espère bien retrouver l'élite belge à 37 ans : "Je ne veux pas avoir bossé pour rien. Le foot de l’élite me conviendra mieux : il est plus calme et mieux réglé. En D1B, c’est plus énergétique, plus engagé : ça va très vite de gauche à droite. Et tu as aussi des équipes comme le Patro Eisden qui mettent 11 bus devant leur but".

Un rôle de leader technique au sein du groupe

"Mais en D1A, le niveau technique, tactique et mental est aussi plus élevé. En D1B, il y a beaucoup de jeunes équipes, qui jouent très ouvert : tactiquement, c’est très naïf", poursuit-il.

L'horloge biologique a beau continuer à tourner, Brüls a débuté tous les matchs de la saison depuis son retour de suspension lors de la troisième journée : "Aujourd’hui, j’ai perdu de la vitesse mais je peux aider l’équipe d’autres manières. Même sans ballon : je peux créer de l’espace, varier le tempo, mobiliser l’adversaire, juste créer des possibilités pour mes équipiers".

"Mais évidemment, c’est avec le ballon que je peux aider le plus : j'ai des idées, je réagis, j'ai toujours ma créativité et je peux accélérer le jeu. Je ne suis plus le plus rapide… mais j’ai des équipiers qui courent vite", conclut-il avec le sourire. Le maître à jouer nécessaire pour guider l'équipe au plus haut niveau ?
 

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