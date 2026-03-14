Deux clubs historiques qui veulent se retrouver : l'Union et le RFC Liège célèbrent leur amitié au Parc Duden

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Dans la tribune principale du stade Joseph Marien, une banderole rouge et une autre bleue en référence au RFC Liège. L'Union et le club Sang & Marine fêtent leurs 25 ans d'amitié.

L'Union Saint-Gilloise et le RFC Liège entretiennent des relations amicales. Les deux clubs ont en commun leur passé footballistique, Liège étant le premier club sacré champion de Belgique au début du siècle précédent.

La RUSG a quant à elle connu ses heures de gloire plus tard, avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette entente se manifeste surtout par des rencontres amicales de pré-saison.

C'est cependant au début du 21e siècle que les supporters des deux clubs se sont considérablement rapprochés. Ils n'hésitent pas à le manifester lors de différentes rencontres de championnat. Il n'est pas rare de voir des allusions à l'Union dans le stade de Rocourt, et des signes du RFC Liège au Parc Duden.

L'Union célèbre l'anniversaire de son amitié avec le RFC Liège

C'était notamment le cas ce samedi soir lors de la rencontre entre le champion en titre et la lanterne rouge, Dender. Dans la tribune principale du stade Joseph Marien, une banderole rouge et une autre bleue.

Un signe en référence au 25e anniversaire de l'amitié entre le RFC Liège et l'Union. Un anniversaire fêté sur la pelouse par une victoire 2-0, même si les troupes de David Hubert n'ont pas brillé.

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