Le RFC Liège oublie la finition, Seraing remonte deux buts de retard, l'Olympic proche de renverser la course à la D1A

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La course à la deuxième place en Challenger Pro League a failli rebondir une nouvelle fois. Courtrai s'est imposé dans les derniers instants face à l'Olympic Charleroi, tandis que le Beerschot a pris les trois points contre le RFC Liège.

Ce samedi soir, le RFC Liège devait s'imposer à Rocourt contre le Beerschot pour ne pas voir Eupen revenir à deux petites longueurs de la sixième place. Mais, dans une rencontre avec des occasions de part et d'autre, ce sont les Anversois qui ont pris les commandes en première période, via Arnold Vula (0-1, 19e).

Dès le début de la seconde période, Alexis André Jr., le portier des Sang & Marine, était sauvé par son poteau, tandis que Vula plaçait sa reprise à côté (59e). Liège a tenté de réagir, notamment via Ruiz, Arslan et Wilmots, mais la dangereuse reprise de la tête de ce dernier a été captée par le gardien anversois. Incapable de concrétiser, à l'inverse de son adversaire du soir, Liège a été battu par le Beerschot à Rocourt.

Les Rats ont d'ailleurs failli réaliser l'excellente opération de cette 30e journée. Il a en effet fallu attendre le temps additionnel de la seconde période pour voir Courtrai s'imposer face à la lanterne rouge, l'Olympic Charleroi. Ilan Hurtevent avait ouvert la marque pour les locaux à l'heure de jeu, avant que Luca Ferrara n'égalise cinq minutes plus tard. C'est l'ancien Eupenois Boris Lambert qui a donné les trois points aux Kerels (90+3e), qui ont même inscrit un troisième but dans la foulée via Thierry Ambrose.

Liège grimace, Seraing remonte un déficit de deux buts, l'Olympic craque en toute fin de match

Les Dogues sont donc passés près d'un bon point, qui aurait pu chambouler la course à la montée en Jupiler Pro League. Le Beerschot aurait pu prendre un point d'avance sur Courtrai, qui conserve finalement son petit matelas d'un point sur le club anversois.


Enfin, dans la colonne de droite, le RFC Seraing, qui restait sur une série de quatre victoires de rang, a remonté un déficit de deux buts face au Jong Genk. Djoully Nzoko et Ayumu Yokoyama avaient trouvé le chemin des filets pour les Limbourgeois en première période, mais Hemsley Akpa-Chukwu et Matthieu Muland ont répondu après la pause. Un bon point, encore, pour les Métallos, dans la course au maintien.

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