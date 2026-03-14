📷 Un tacle terrible a donné le ton : le Bayern réduit à neuf perd des points précieux

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La semaine de rêve a pris fin brusquement pour les Bavarois qui ont connu une rencontre mouvementée contre le Bayer Leverkusen en championnat.

 

Avec une performance éclatante en milieu de semaine sur le terrain de l'Atalanta, personne ne doutait du Bayern cet après-midi sur le terrain du Bayer Leverkusen. Mais les choses se sont au final déroulées un peu différemment que prévu.

La raison ? Tout d'abord, un but égalisateur précoce d'Aleix Garcia, mais surtout la terrible faute de Nicholas Jackson qui a été la fausse note en première mi-temps. Totalement inutile, l'attaquant a violemment taclé les chevilles de Terrier au niveau du cercle central. Rouge, aucun doute possible

Le Bayern s'en sort de justesse à Leverkusen

 

Si la première mi-temps était décevante en termes d'opportunités et de possibilités, la seconde était captivante. Car même avec un homme en moins, le Bayern poussait pour l'égalisation.

Bien que les troupes de Vincent Kompany n'aient pas vraiment eu de chance avec un but annulé pour hors-jeu. De plus, le Colombien Diaz passait rapidement de buteur a antihéros. Car avec une simulation, l'ailier a sollicité un deuxième carton jaune et a ainsi abandonné son équipe.

Deuxième rouge pour le Bayern, qui voyait un but d'Hofmann en fin de match annulé pour hors-jeu. "Je pense que nous avons fait un travail incroyable aujourd'hui. Je suis tellement incroyablement fier de l'effort mental des gars", a déclaré Vincent Kompany après la rencontre sur le site du club.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Bayern Munich Bayern Munich 26 67 21 4 1 93-25 68 G G G G P
2. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 26 58 17 7 2 55-26 29 G P P G G
3. Hoffenheim Hoffenheim 26 50 15 5 6 54-34 20 G P P G P
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 47 14 5 6 50-34 16 P G P G P
5. RB Leipzig RB Leipzig 25 47 14 5 6 48-34 14 G P P G G
6. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26 45 13 6 7 49-33 16 P P G P P
7. Eintracht Francfort Eintracht Francfort 26 38 10 8 8 49-49 0 G P G P G
8. Freiburg Freiburg 25 34 9 7 9 37-42 -5 G P G P P
9. FC Augsburg FC Augsburg 26 31 9 4 13 31-45 -14 G G G P P
10. Hambourg Hambourg 1-1 26 30 7 9 10 29-37 -8 G P P P G
11. Union Berlin Union Berlin 25 28 7 7 11 30-42 -12 P P G P P
12. B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 26 28 7 7 12 30-43 -13 P P G P G
13. 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 26 25 6 7 13 35-44 -9 P P P P P
14. Werder Brême Werder Brême 25 25 6 7 12 29-45 -16 P P P G G
15. FC St. Pauli FC St. Pauli 26 24 6 6 14 23-42 -19 P G G P P
16. FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 24 5 9 11 29-41 -12 G P P P P
17. Wolfsburg Wolfsburg 26 21 5 6 15 35-56 -21 P P P P P
18. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 26 14 3 5 18 24-58 -34 P P P P P

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