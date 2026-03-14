Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain

Scott Crabbé depuis Charleroi
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Pflücke omniprésent, Keita devancé au pire moment : les notes de Charleroi contre Louvain
Photo: © photonews

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Charleroi a mis les ingrédients pour s'imposer mais n'a pas été récompensé face à Louvain. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Koné (6) : au chômage technique jusqu'à cette ouverture du score venue le lober. Fortement gêné par Nyakossi sur le corner amenant le 0-2. Un match frustrant par excellence.

Blum (5,5) : de retour dans le onze, il a régulièrement dédoublé sur son flanc droit pour faire hésiter la défense d'OHL sur les déboulés de Patrick Pflücke, moins souvent pour centrer lui-même.

Ousou (6) : De plus en plus offensif au fur et à mesure que le match avançait. Deux frappes cadrées en deuxième mi-temps, dont une reprise sauvée sur la ligne de but par la défense visiteuse.

Keita (6) : des duels physiques comme il les aime face à Ikwuemesi, desquels il est souvent ressorti vainqueur. Mais en deuxième mi-temps, c'est Oscar Gil qui lui est passé devant sur l'ouverture du score.

Charleroi loupe le coche

Nzita (6,5) : beaucoup de bons centres depuis son flanc gauche. L'un d'entre eux aurait dû se transformer en assist pour Jakob Romsaas, mais Maxence Prévot en a décidé autrement.

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Camara (6) : un rôle important pour permettre à l'équipe de se défaire du premier pressing de Louvain mais assez malheureux dans ses tentatives de créer le déséquilibre.

Titraoui (7) : très peu de ballons perdus compte tenu de la prise de risque de son jeu entre le rond central et le rectangle adverse.

Pflücke (7,5) : beaucoup plus en vue que lors des rencontres disputées dans l'axe. Une flopée de débordements que la défense louvaniste n'a pas su suivre, plusieurs centres dangereux vers Scheidler.

Romsaas (6): une intelligence de jeu qui lui a permis de sentir les bons coups pour se placer au bon endroit, dans les brèches laissées par l'arrière-garde louvaniste, une certaine lenteur qui l'a parfois empêché d'en profiter et d'aller au bout de ses idées. Etait pourtant à deux doigts d'ouvrir le score, d'une tête décroisée bien négociée. Il a fallu un grand Maxence Prévot pour l'en empêcher.

Guiagon (5,5) : des dribbles toujours maîtrisés mais qui ont rarement permis à l'équipe de casser des lignes. Son positionnement a étiré la défense de Louvain et permis à Pflücke d'avoir des espaces de l'autre côté.

Scheidler (5) : l'un de ses matchs les plus frustrants de sa part sous le maillot de Charleroi. Des centres qui lui sont parvenus du flanc droit de Patrick Pflücke mais des difficultés pour les concrétiser et pour gagner des duels face aux tours louvanistes.
 

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