Un ancien flop d'Anderlecht à la rescousse de l'Ajax ? "Il y a tellement mieux à faire"

Passé par l'Ajax Amsterdam, puis par le Sporting d'Anderlecht, Demy de Zeeuw se propose publiquement pour venir en aide au club ajacide, qui peine à retrouver les sommets du football néerlandais.

Passé par le Sporting d'Anderlecht entre janvier 2013 et juin 2014, sans grand succès, après avoir été recruté pour 8 millions d'euros par l'Ajax en 2009, Demy de Zeeuw (42 ans) estime qu'il pourrait jouer un rôle au sein du club ajacide grâce à son expérience, mais surtout grâce à ses connections.

"Je pense qu'avec le réseau que j'ai et la manière dont j'analyse les médias et le football, je peux certainement aider l'Ajax", explique le Néerlandais dans une interview accordée à Sportnieuws. "Quel est le véritable ADN de l'Ajax ? Pourquoi un joueur réussit-il à l'Ajax ? Je pense qu'avec l'expérience, on peut mieux comprendre cela et pourquoi je recruterais certains joueurs ou pas", poursuit l'ancien milieu défensif.

"Je pense que si tu as un peu de connaissances en football et que tu sais comment fonctionne le monde des affaires, il faut alors parfois porter un regard différent sur la manière dont les choses se déroulent dans un club, et se demander quels choix sont faits", poursuit-il.

Une analyse que l'on peut transposer à son autre ancien club, Anderlecht ?

De Zeeuw estime que c'est surtout un rôle dans le domaine des médias à l'Ajax qui lui conviendrait bien : "Je pense plus au marketing et aux réseaux sociaux, le côté médiatique et commercial du club. Je pense que cela me correspond mieux que l'aspect technique du football."



L'international à 27 reprises, qui avait porté les couleurs d'Anderlecht le temps d'une saison (2013-14), déplore que les clubs n'ont plus peur de jouer contre l'Ajax comme à une époque : "Si tu regardes aussi comment ils jouent, il y a tellement mieux à faire. Quand j'allais jouer contre l'Ajax, on espérait ne pas en prendre 5-0 ou 6-0. Aujourd'hui, tout le monde vient jouer à l'Ajax avec pour objectif de prendre des points."