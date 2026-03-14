Bruges perd Vanaken sur blessure mais s'impose à Westerlo, qui dit adieu aux Champions Play-Offs

Grâce à deux buts inscrits en première période, le Club de Bruges s'est imposé sur la pelouse de Westerlo ce samedi soir. Les Campinois sont désormais mathématiquement éliminés de la course aux Champions Play-Offs.

À égalité avec le Racing Genk et le Standard avant la rencontre, Westerlo était dans l'obligation de s'imposer contre le Club de Bruges pour encore croire à une qualification pour les Champions Play-Offs, après la victoire de La Gantoise face à Zulte Waregem en ouverture du week-end.

Dans leur Kuipje, les Campinois ont cependant vécu un début de rencontre cauchemardesque face à des Blauw & Zwart qui n'ont pas tardé à faire la différence. Après six minutes, Carlos Forbs trouvait déjà Christos Tzolis pour le 0-1.

Plus concret dans ses occasions, malgré un total de sept tentatives au but pour Westerlo en première période, le Club de Bruges a fait le break une demi-heure plus tard via Nicolo Tresoldi, servi par Kyriani Sabbe.

Hans Vanaken sort sur blessure, Westerlo ne jouera pas les Play-Offs 1

Forcé de réagir, Westerlo s'est montré plus dangereux en seconde période, tandis que Hans Vanaken a été remplacé pour la première fois en 31 matchs officiels à la pause, victime d'une blessure.

Les hommes d'Issame Charaï ont égalisé peu après l'heure de jeu via Seiji Kimura, mais n'ont jamais été en mesure de marquer un deuxième but qui les aurait maintenus, d'un rien, dans la course au top 6. Bruges perd Vanaken mais s'impose à Westerlo, à présent assuré de disputer les Europe Play-Offs.



