"Sympa de sa part" : quand Carl Hoefkens se fait recadrer par Robin van Persie après ses déclarations

Après le spectaculaire partage (3-3) entre le NAC Breda et Feyenoord, Carl Hoefkens s'était fendu d'une sortie assez remarquée aux Pays-Bas. Robin van Persie a tenu à lui répondre.

Carl Hoefkens et Robin van Persie ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Aux Pays-Bas, une petite polémique est née entre les deux hommes à la suite d'une déclaration de l'entraîneur belge.

Le week-end dernier, le NAC Breda affrontait en effet Feyenoord. La rencontre s'est soldée par un partage 3-3. Après le match, Hoefkens a affirmé que Feyenoord n'était plus capable de maintenir l'intensité nécessaire après une heure de jeu.

Van Persie vexé

Ces déclarations sont également parvenues jusqu'à Robin van Persie, qui n'a pas tardé à réagir. "Sympa de la part de l'entraîneur du NAC de dire ça à propos d'une équipe dirigée par l'un de ses collègues", a-t-il lancé ironiquement sur ESPN.

L'entraîneur néerlandais n'a pas apprécié ce commentaire : "Je trouve qu'en tant qu'entraîneur, tu ne devrais pas tenir ce genre de discours à propos d'une autre équipe. Mais c'est personnel. Vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose comme ça."



Ces prochaines semaines, Hoefkens devra tout faire pour éviter la relégation. Le NAC occupe la 17e place du classement avec 23 points, soit une unité de moins que Telstar, la première équipe hors de la zone rouge.