Fred Vanderbiest (Malines) très clair avant d'affronter Anderlecht : "On peut s'attendre à mieux de leur part"

Malines n'a plus besoin que d'une victoire pour décrocher son ticket pour les Champions Play-Offs. Cependant, son prochain adversaire, le Sporting d'Anderlecht, n'a pas encore perdu sous les ordres de Jeremy Taravel.

En conférence de presse ce samedi, Frederik Vanderbiest s'est exprimé sur son prochain adversaire, le Sporting d'Anderlecht, et n'a pas tari d'éloges.

"Ils font toujours partie des meilleures équipes de Belgique. Nous jouons contre Anderlecht, pas contre une équipe quelconque. Lors du match aller au Lotto Park, nous étions juste devant eux au classement. Je trouve incroyable que nous soyons encore à deux petits points de retard seulement."

Est-ce que cette statistique témoigne d'une bonne saison de Malines, ou d'une mauvaise d'Anderlecht ? "Ça, c'est à vous de juger. Je dirais que nous avons réalisé une saison régulière. Vu le budget et la qualité d'une équipe comme Anderlecht, on peut s'attendre à un peu mieux en termes de classement, mais les grands clubs finissent toujours par se ressaisir. Au match aller, la situation était déjà précaire pour Anderlecht, mais on se retrouve à nouveau face à un adversaire redoutable cette fois-ci", a souligné le T1 du KaVé.

Les petits ajustements de Taravel font de grandes différences à Anderlecht

Vanderbiest met donc en évidence la saison moyenne d'Anderlecht, mais souligne tout de même la belle série depuis l'arrivée de Jeremy Taravel. "Le système n'a pas beaucoup changé, mais certains joueurs ont soif de revanche. Sans parler d'Hazard, auteur de cinq buts lors des quatre derniers matchs. Ils marquent beaucoup, ce qui n'a pas toujours été le cas."

Selon lui, des petits ajustements peuvent parfois suffire à améliorer considérablement une équipe comme Anderlecht. "De Cat joue aussi un cran plus haut sur le terrain. Dans une équipe performante, les statistiques vont de toutes façons progresser. Des joueurs comme De Cat, Verschaeren et Hazard deviennent alors dangereux. Se focaliser sur un seul joueur est risqué face à Anderlecht, car un autre prendra le relais. Un Tristan Degreef, par exemple, qui peut surgir de nulle part."



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Anderlecht n'ayant besoin que d'un point pour s'assurer mathématiquement les Champions Play-Offs, Jeremy Taravel alignera probablement son onze type, sans tenir compte des éventuelles conséquences. "J'imagine tout de même qu'ils vont aussi regarder les cartons. Saliba, par exemple, en a neuf. J'imagine qu'ils ne veulent pas qu'il en prenne un dixième", a conclu Fred Vanderbiest.