Samedi, Anderlecht s'entraînera contre Charleroi, où deux joueurs ont été testés positifs

Anderlecht s'entraînera à huis clos contre Charleroi samedi, si tout se passe bien. En effet, les joueurs du club de la capitale n'ont pas encore subi de test coronavirus et cela prend un certain temps.

Selon Het Nieuwsblad, Anderlecht souhaite éloigner les fans des matchs d'entraînement et les garder secrets. Samedi, ils s'entraînent contre Charleroi, où deux joueurs se sont révélés positifs au coronavirus. Les Mauves, de leur côté, doivent encore avoir subi un test coronavirus, de préférence 48 heures à l'avance.

Jusqu'à présent, ceux-ci ne pouvaient être traités que via un hôpital à Roulers, mais un deuxième laboratoire a maintenant été ajouté. Le protocole de la Pro League stipule que les joueurs doivent arriver dans deux bus pour les matchs d'entraînement. De plus, les douches doivent être désinfectées et les journalistes ne sont autorisés que si des zones délimitées sont prévues.