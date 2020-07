📷 Voici le maillot de l'Atlético Madrid pour la saison 2020-2021

Yannick Carrasco espĂšre pouvoir porter ce maillot la saison prochaine.

L'Atlético Madrid a révélé sa nouvelle tenue pour la saison 2020-2021, un maillot au look rétro et aux aspects "polo" qui ne déplaira pas aux nostalgiques des 90ies. Une vareuse que Yannick Carrasco, prêté cette saison, espère pouvoir porter la prochaine, l'Atlético et Dalian Yifang devant encore convenir d'un nouveau bail.