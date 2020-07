Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 15/07: Cazorla - Lecomte - Pavlović - Cobbaut - Shomurodov

Elias Cobbaut peut quitter Anderlecht ... contre 10 millions d'euros

Elias Cobbaut peut-il quitter le RSC Anderlecht ? Rien ne s'y oppose ... sauf son prix : le club ne le laissera pas partir pour un petit montant. (Lire la suite)

Santi Cazorla au Moyen-Orient après la renaissance à Villarreal ?

Santi Cazorla (35 ans) revit à Villarreal : le milieu espagnol a prouvé qu'il était encore digne du plus haut niveau. Mais à 35 ans, il pourrait opter pour une fin de carrière lucrative. (Lire la suite)

Le Cercle pourrait accueillir Strahinja Pavlovic, arrivé à Monaco contre 10 millions d'euros

On connaît les liens qui unissent le Cercle de Bruges et l'AS Monaco, propriétaire du club de la Venise du Nord et qui y envoie de nombreux talents en prêt. Mais après Adrien Bongiovanni, Jonathan Panzo ou encore Jordi Mboula, un autre grand talent pourrait débarquer ... (Lire la suite)

Raphaël Lecomte quitte Virton pour Deinze

En plein conflit avec ses joueurs, l'Excelsior Virton commence à lâcher du lest. Raphaël Lecomte a quitté la Gaume. (Lire la suite)