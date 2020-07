Le Cercle pourrait accueillir un défenseur de Monaco transféré pour ... 10 millions d'euros

On connaît les liens qui unissent le Cercle de Bruges et l'AS Monaco, propriétaire du club de la Venise du Nord et qui y envoie de nombreux talents en prêt. Mais après Adrien Bongiovanni, Jonathan Panzo ou encore Jordi Mboula, un autre grand talent pourrait débarquer ...

La tactique de l'AS Monaco, à savoir prêter des joueurs au Cercle de Bruges pour qu'ils s'aguerrissent, est-elle un succès jusqu'ici ? Difficile de donner une réponse positive tant les exemples d'échecs, pourtant de la part de joueurs talentueux, sont nombreux. Mais le club du Rocher reste disposé à envoyer de grands talents en Venise du Nord, à en croire RMC Sport et la presse française. C'est en effet rien moins qu'un défenseur arrivé pour 10 millions d'euros en janvier dernier à Monaco, Strahinja Pavlovic (19 ans), qui est désormais cité comme prêt potentiel au Cercle de Bruges. Pavlovic sort d'une saison pleine au Partizan Belgrade, avec 26 rencontres en championnat et 6 en poules d'Europa League, et y avait été laissé par Monaco. Le joueur ne manquera cependant pas de candidats pour l'héberger et on doute sincèrement du bien-fondé d'un tel prêt au Cercle ...