Officiel : Un ancien joueur de Lille et Valenciennes signe au RWDM

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ce mercredi soir.

Lenny Nangis a rejoint le RWDM où il a paraphé un contrat d'une saison, avec un an en option.

Passé par Caen, Lille, Valenciennes et Bastia, l'ailier gauche a disputé plus de nonante rencontres en Ligue 1. Le joueur de 26 ans était libre de tout contrat depuis son départ de Sarpsborg 08 en janvier dernier. Il tentera d'apporter sa vitesse et son expérience au club bruxellois.