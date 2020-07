Elias Cobbaut, c'est 10 millions !

Elias Cobbaut peut-il quitter le RSC Anderlecht ? Rien ne s'y oppose ... sauf son prix : le club ne le laissera pas partir pour un petit montant.

Elias Cobbaut (22 ans) dispose d'un statut plutôt étonnant : celui de joueur du RSCA ayant la plus haute valeur marchande parmi ceux que le club est disposé à laisser partir (Jérémy Doku, Yari Verschaeren ou encore Albert Sambi Lokonga ne faisant pas partie de cette liste, sauf offre gargantuesque peu probable). D'après La Dernière Heure, Anderlecht serait en effet disposé à laisser partir son joueur ... contre 10 millions d'euros.

Une telle offre serait même accueillie avec intérêt à Bruxelles : l'arrivée imminente de Bogdan Mykhaylichenko renforcera le poste d'arrière gauche, et celui de défenseur central ne manque pas d'options. Cobbaut, s'il est évidemment un joueur important du groupe, est peut-être celui parmi les cadres dont Vincent Kompany et Frank Vercauteren peuvent le plus se passer. Bref : la porte est ouverte, mais on n'y poussera pas le Diable Rouge.