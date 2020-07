Santi Cazorla au Moyen-Orient après la renaissance à Villarreal ?

Santi Cazorla (35 ans) revit à Villarreal : le milieu espagnol a prouvé qu'il était encore digne du plus haut niveau. Mais à 35 ans, il pourrait opter pour une fin de carrière lucrative.

Santi Cazorla a réussi son pari : très critiqué à Arsenal, le milieu offensif est revenu à Villarreal et y est immédiatement redevenu l'un des meilleurs joueurs d'Espagne à son poste, inscrivant 15 buts et délivrant 10 passes décisives en 38 matchs. Il sera cependant libre au terme de cette saison de Liga et pourrait en profiter pour terminer sa carrière dans le Golfe : d'après France Football, Cazorla devrait rejoindre le Qatar.

L'ex-international espagnol est attendu à Al-Sadd par Xavi, coach du club, et devrait y remplacer Gabi (37 ans), sur le départ.