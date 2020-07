Le LOSC confirme le départ d'Osimhen, Jonathan David en approche !

Le départ de Victor Osimhen pour Naples sera bientôt officiel : il ne reste que quelques détails à régler pour un transfert record.

Le LOSC devrait toucher 81 millions d'euros pour cette transaction et Victor Osimhen devenir le transfert le plus cher de l'histoire du Napoli, à 21 ans et une saison à peine après avoir quitté Charleroi pour Lille. Marc Ingla, directeur général du LOSC, a confirmé l'information à L'Equipe : "Le transfert est dans la dernière étape, le joueur a fait son choix. Son départ est regrettable, mais il faut être conscient de la force du marché", pointe-t-il.

"On ne peut pas considérer que le montant de transfert mais aussi le salaire offert au joueur. Sur ce plan, nous ne sommes pas une destination finale", reconnaît Ingla. "Chez nous, les joueurs s'épanouissent, on fait appel à leur talent, mais on construit aussi leur carrière. C'est notre démarche". Osimhen va donc passer un énorme palier et devenir le coéquipier de Dries Mertens, après sa superbe saison en Ligue 1 (13 buts en 27 matchs).

Jonathan David toujours plus proche de Lille

Ce transfert rapproche un autre "belgicain" du LOSC : Jonathan David (20 ans) devrait bel et bien rejoindre les Dogues, qui ont proposé 25 millions d'euros à La Gantoise. L'Equipe révèle que Mogi Bayat et Marc Ingla ont rencontré la direction gantoise ce mercredi. David devrait signer pour cinq saisons.

Le pactole pour le Sporting Charleroi

Le grand gagnant de ce deal entre Lille et Naples, c'est naturellement le Sporting Charleroi, qui n'en espérait pas tant au moment de laisser partir Victor Osimhen dans le Nord de la France l'été passé. La direction zébrée avait en effet placé un pourcentage à la revente qui devrait se situer entre 16 et 17% de la plus-value effectuée, nous apprend Sudpresse.

Autrement dit, un sacré pactole pour Charleroi : la plus-value étant de 67 millions d'euros, le RCSC devrait toucher entre 10,5 et 11,5 millions d'euros. Osimhen avait quitté le Mambourg pour 14 millions d'euros, montant record pour le club à l'époque. Cette revente fait du Nigérian, acheté 3,5 millions à l'époque, une affaire en or, c'est peu de le dire ...