Des supporters dans les stades pour la reprise? "La Pro League est prête"

La Pro League l'affirme dans un communiqué publié ce mercredi, si la possibilité d'accueillir des supporters dans les stades est ouverte par lels autorités, les clubs seront prêts!

La Pro League a organisé ce mercredi une réunion de concertation avec la cellule football du ministère de l'Intérieur pour avancer sur la possibilité d'accueillir des supporters dans les stades en août, pour la reprise des championnats de D1A et de D1B.

Et si le Conseil National de Sécurité, qui doit se réunir ce jeudi, devait donner son feu vert, les clubs belges de D1A et D1B seront prêts: "La Pro League, ses 24 clubs et ses partenaires techniques ont pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir accueillir un nombre limité de spectateurs, dans les conditions les plus sûres."

Et la Pro League précise également les mesures qui seront mises en place le cas échéant: "La compartimentation des stades en différents blocs autonomes, l'utilisation de créneaux horaires, l'obligation de porter des masques et des dispositions strictes de distanciation sociale garantiront que les spectateurs pourront assister aux matchs dans des conditions sanitaires sûres."