Le Beerschot finit en beauté même assuré de la D1A et déroule à OHL

La rencontre de ce soir entre OHL et le Beerschot avait-il encore un enjeu ? Pas pour la montée, mais bien pour déterminer le champion officiel de D1B.

Le Beerschot aura joué le jeu jusqu'au bout : alors que la rencontre de cet après-midi n'était plus vraiment une finale retour, les deux équipes étant assurées de la promotion en D1A, elle n'était pas non plus vraiment une rencontre amicale, car le vainqueur serait couronné champion de D1B. Déjà devant au coup d'envoi après son 1-0 pré-coronavirus, le Beerschot a déroulé à Den Dreef.

Après une disposition d'équipe presque ironiquement respectueuse des normes Covid-19 côté anversois (alors que le virologue Marc Van Ranst avait forcé la main des organisateurs pour que ces normes soient plus strictes, réclamant ainsi que les buts ne soient plus célébrés - il ne sera que partiellement satisfait au terme du match), le Beerschot prendra ses distances ... au marquoir : un auto-but de Schuermans à la 42e, puis un but de Tissoudali et un autre de Noubissi aux 52e et 62e permettront aux hommes d'Hernan Losada de tuer tout suspens. Jérémy Perbet, monté au jeu, réduira l'écart (79e, 1-3), mais le dernier mot sera anversois, Fessou faisant 1-4 (90e +2).