Neymar a dressé un petit bilan de ces trois saisons au PSG : "Je vis mes meilleurs moments à Paris"

Il y a trois ans (3 août 2017), le club de la capitale officialisait en grande pompe le transfert le plus cher de l'histoire du football.

Le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain était parvenu à arracher Neymar au FC Barcelone en échange d’un chèque de 222 millions d'euros. Trois ans plus tard, Neymar a inscrit 70 buts et distillé 39 assists en 82 matchs et a remporté 9 titres.

Ce mardi, la star brésilienne a dressé un petit bilan de ces trois saisons passées au PSG. "Ces trois années ont été riches en expériences. J’ai vécu des moments de joie et d’autres plus compliqués, surtout quand je n’étais pas capable de jouer à cause des blessures", a souligné le natif de Mogi das Cruzes sur le site officiel du club. "Grâce à l’aide de mes coéquipiers, j’ai pu dépasser tout ça et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir des performances sur le terrain qui rapportent des titres. Nos supporters et tout le club peuvent le voir dans nos prestations livrées à chaque match", a-t-il déclaré.

"Je pense que je vis mes meilleurs moments à Paris. Nous formons une famille qui partage le même grand objectif qui se trouve devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous nous battrons pour ça, parce qu’on a jamais été aussi proche de la remporter", a ajouté le Brésilien plus à l’aise en Ligue 1.

"Les ajustements se font match après match. C’est un style de football avec des marquages très physiques et de jeunes joueurs rapides et plein de talents. Ma force c’est de dribbler pour effacer le défenseur et aider un coéquipier à marquer. C’est comme ça que j’aime jouer", a conclu Neymar.