Philippe Montanier, une première sans le piment de Sclessin: "Le football sans supporters...."

Dans quelques jours, Philippe Montanier fêtera sa première en match officiel du côté de Sclessin. S'il piaffe d'impatience, le Français sait qu'il manquera quelque chose ce samedi sur le coup de 19h00.

L'entraîneur du Standard s'est exprimé dans la Dernière Heure Les Sports ce mercredi. Le Français revient sur la préparation de son groupe: "Il y a pas mal de motifs de satisfaction. Il y a encore des domaines dans lesquels on peut progresser, mais la satisfaction principale vient du groupe et de la mentalité. C'est important".

A quelques jouers maintenant de la reprise et donc de sa première rencontre officielle à la tête des Rouches, l'impatience le guette: "Une préparation de 8 semaines, c'est long et c'est surtout inédit. On se prépare depuis tout ce temps pour le championnat et plus on s'approche du début, plus c'est excitant".

Pourtant, sa première en championnat en bord de Meuse n'aura pas la saveur attendue: "On a bien évidemment envie de voir Sclessin plein. On n'a pas encore commencé que le public nous manque déjà. On espère retrouver nos supporters au plus vite car le football sans supporters, cela n'a pas la même saveur".