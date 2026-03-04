Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité
Suite au conflit qui embrase le Moyen-Orient, il a été relaté que le jet privé de Cristiano Ronaldo aurait quitté l'Arabie Saoudite. Al-Nassr a rapidement démenti.

C'est la panique au Moyen Orient : suite à l'attaque israélo-américaine en Iran, la République islamique a riposté en bombardant de nombreux états du Golfe, dont les Emirats Arabes Unis, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. 

Des hubs touristiques et financiers que se sont dès lors mis à fuir les ultra-riches et autres influenceurs qui y résident. Au milieu de ce chaos, une rumeur : le jet privé de Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al Nassr en Arabie Saoudite, aurait quitté le pays.

Cristiano Ronaldo a-t-il quitté l'Arabie Saoudite  ? 

Alors, le Portugais a-t-il fui le Moyen Orient en raison de la situation explosive ? Rapidement, l'information s'est propagée, mais Fabrizio Romano l'a démentie fermement. 

"Fake news : Cristiano Ronaldo suit actuellement un traitement au centre d'Al Nassr après des soucis lors du dernier match. Il n'a pas quitté l'Arabie Saoudite pour rentrer à Madrid", assure le "gourou" du mercato. 

Le club saoudien a également répondu à ces rumeurs, précisant que "Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du dernier match contre Al Fayha. Il a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué quotidiennement". 

