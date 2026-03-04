Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Le Club de Bruges devra assurer en championnat s'il veut encore décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Il est plus que probable que, cet été, de nombreux joueurs quittent le Club pour tenter une aventure à l'étranger.

L'Atlético Madrid a éliminé le Club de Bruges lors des barrages de la Ligue des Champions. Et les Colchoneros ne semblent pas vouloir s'arrêter là : ils ont visiblement été convaincus par plusieurs cadres du Club, notamment lors du match aller et du partage 3-3 au Jan Breydel.

L'Atlético Madrid veut presque toute l'équipe du Club de Bruges

L'intérêt pour Christos Tzolis n'est pas nouveau, tout comme celui pour Joel Ordonez. Mais dans ce dernier dossier, l'Atlético devra écarter une concurrence très importante s'il veut obtenir sa signature.

La semaine dernière, on a soudain appris qu'il existerait aussi un intérêt madrilène pour Carlos Forbs. Il pourrait rapporter jusqu'à 25 millions d'euros, et les Madrilènes seraient prêts à poser une telle somme sur la table l'été prochain.

Aleksandar Stankovic semble avoir d'autres plans

Radio Marca indique désormais qu'Aleksandar Stankovic figure lui aussi tout en haut de la liste des dirigeants de l'Atlético Madrid. Le Serbe impressionne cette saison, mais les Colchoneros auront du mal à le convaincre de rejoindre la capitale espagnole.



L'Inter dispose en effet d'une option de rachat sur Stankovic et garde donc la main. Le Serbe lui-même privilégierait un retour en Italie, où son père a fait les beaux jours des Nerazzurri et remporté la Ligue des Champions.