Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

Sans faire de bruit, Henry Lawrence s'est imposé comme un élément incontestable au sein de la défense du Standard. De par sa régularité, l'Anglais est le parfait contraire de son équipe, qui souffle le chaud et le froid.

Dans un certain sens, Henry Lawrence détonne au Standard depuis le début de l'année 2026. Dans une équipe qui frappe par son irrégularité, entrecoupant des gifles reçues face à Gand et Bruges par une victoire dans le Clasico contre Anderlecht, et se montrant incapable d'enchaîner contre la RAAL après un succès retentissant à Genk, le défenseur anglais est, lui, un élément sur lequel Vincent Euvrard peut systématiquement compter.

Épargné par les blessures, à l'inverse de ses collègues, le Londonien a commencé la saison avec un statut de remplaçant, mais est devenu l'un des joueurs les plus utilisés par Euvrard, avec près de 60 % de temps de jeu total et cinq minutes seulement manquées depuis fin novembre, contre La Gantoise.

En défense, Henry Lawrence peut jouer partout

Joueur très polyvalent, il est passé du côté droit au côté gauche, ainsi qu'en défense centrale, et a même dépanné au milieu de terrain à Bruges en raison d'une nouvelle hécatombe, sans grand succès cela dit. Mais quand il est aligné en défense, quel que soit le poste, l'Anglais de 24 ans agit avec sobriété (comme devant le micro, où ses réponses ne sont pas toujours les plus généreuses) et pragmatisme, et a mis sous tutelle plusieurs attaquants importants de notre championnat.

Au sein de la défense centrale à trois du Standard, il peut jouer à droite comme à gauche (ce qu'il a fait rien que sur le match face à La Louvière) et se débrouille de la même manière. En témoignent d'ailleurs les notes que nous attribuons après chaque rencontre des Rouches.

Depuis le début de l'année 2026, Henry Lawrence est en effet le plus régulier, avec, par exemple, des notes de 6 contre Charleroi et Anderlecht, match lors duquel il a été vraiment replacé pour la première fois en défense centrale suite au retour de Marlon Fossey, et de 7 contre La Louvière et Genk, où il avait parfaitement muselé Steuckers et Karetsas.





Vincent Euvrard va-t-il le remettre à droite ?

La nouvelle blessure du capitaine américain, qui ne reviendra pas avant la fin de la phase classique, pose donc question : Vincent Euvrard va-t-il remettre Henry Lawrence à droite pour pallier son absence, ou optera-t-il à moyen terme pour la solution Tobias Mohr, lui aussi sacré pompier de service, qui occupait le poste face aux Loups pour pouvoir rentrer sur son pied gauche en phase offensive, mais qui défendait donc du mauvais pied ?

Il a davantage amené le danger sur phase arrêtée que dans le jeu (ce que n'ont pas non plus su faire ses coéquipiers après le quart d'heure), mais a été l'auteur d'un match correct face à Liongola. Il pourrait être reconduit à Zulte, qui évolue aussi dans un 3-5-2 avec Emran Soglo, latéral gauche de formation, sur le côté. Il devra veiller aux incursions de Jeppe Erenbjerg, élément clé de l'Essevee.

Henry Lawrence, une assurance... sur le long terme pour le Standard ?

Pour en revenir à Lawrence, il est devenu, sans faire de bruit, un élément important pour le Standard, d'autant plus dans un effectif miné par les blessures comme l'est celui de Vincent Euvrard. Comme pour certains, sa polyvalence peut cependant lui jouer des tours, puisqu'il devient dès lors plus difficile de s'affirmer à un poste.

Cela explique probablement sa valeur marchande de 1,5 M€ sur Transfermarkt seulement. Mais, sous contrat jusqu'en 2029, l'Anglais représente un défenseur sur lequel les Liégeois peuvent compter... sauf en cas d'offre bien plus importante que celle estimée, évidemment.