Analyse Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Henry Lawrence est le parfait contraire du Standard... mais aussi le parfait soldat pour Vincent Euvrard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2530

Sans faire de bruit, Henry Lawrence s'est imposé comme un élément incontestable au sein de la défense du Standard. De par sa régularité, l'Anglais est le parfait contraire de son équipe, qui souffle le chaud et le froid.

Dans un certain sens, Henry Lawrence détonne au Standard depuis le début de l'année 2026. Dans une équipe qui frappe par son irrégularité, entrecoupant des gifles reçues face à Gand et Bruges par une victoire dans le Clasico contre Anderlecht, et se montrant incapable d'enchaîner contre la RAAL après un succès retentissant à Genk, le défenseur anglais est, lui, un élément sur lequel Vincent Euvrard peut systématiquement compter.

Épargné par les blessures, à l'inverse de ses collègues, le Londonien a commencé la saison avec un statut de remplaçant, mais est devenu l'un des joueurs les plus utilisés par Euvrard, avec près de 60 % de temps de jeu total et cinq minutes seulement manquées depuis fin novembre, contre La Gantoise.

En défense, Henry Lawrence peut jouer partout

Joueur très polyvalent, il est passé du côté droit au côté gauche, ainsi qu'en défense centrale, et a même dépanné au milieu de terrain à Bruges en raison d'une nouvelle hécatombe, sans grand succès cela dit. Mais quand il est aligné en défense, quel que soit le poste, l'Anglais de 24 ans agit avec sobriété (comme devant le micro, où ses réponses ne sont pas toujours les plus généreuses) et pragmatisme, et a mis sous tutelle plusieurs attaquants importants de notre championnat.

Au sein de la défense centrale à trois du Standard, il peut jouer à droite comme à gauche (ce qu'il a fait rien que sur le match face à La Louvière) et se débrouille de la même manière. En témoignent d'ailleurs les notes que nous attribuons après chaque rencontre des Rouches.

Depuis le début de l'année 2026, Henry Lawrence est en effet le plus régulier, avec, par exemple, des notes de 6 contre Charleroi et Anderlecht, match lors duquel il a été vraiment replacé pour la première fois en défense centrale suite au retour de Marlon Fossey, et de 7 contre La Louvière et Genk, où il avait parfaitement muselé Steuckers et Karetsas.

Vincent Euvrard va-t-il le remettre à droite ?

La nouvelle blessure du capitaine américain, qui ne reviendra pas avant la fin de la phase classique, pose donc question : Vincent Euvrard va-t-il remettre Henry Lawrence à droite pour pallier son absence, ou optera-t-il à moyen terme pour la solution Tobias Mohr, lui aussi sacré pompier de service, qui occupait le poste face aux Loups pour pouvoir rentrer sur son pied gauche en phase offensive, mais qui défendait donc du mauvais pied ?

Il a davantage amené le danger sur phase arrêtée que dans le jeu (ce que n'ont pas non plus su faire ses coéquipiers après le quart d'heure), mais a été l'auteur d'un match correct face à Liongola. Il pourrait être reconduit à Zulte, qui évolue aussi dans un 3-5-2 avec Emran Soglo, latéral gauche de formation, sur le côté. Il devra veiller aux incursions de Jeppe Erenbjerg, élément clé de l'Essevee.

Henry Lawrence, une assurance... sur le long terme pour le Standard ?

Pour en revenir à Lawrence, il est devenu, sans faire de bruit, un élément important pour le Standard, d'autant plus dans un effectif miné par les blessures comme l'est celui de Vincent Euvrard. Comme pour certains, sa polyvalence peut cependant lui jouer des tours, puisqu'il devient dès lors plus difficile de s'affirmer à un poste.

Cela explique probablement sa valeur marchande de 1,5 M€ sur Transfermarkt seulement. Mais, sous contrat jusqu'en 2029, l'Anglais représente un défenseur sur lequel les Liégeois peuvent compter... sauf en cas d'offre bien plus importante que celle estimée, évidemment.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Henry Lawrence

Plus de news

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

Tout s'accélère : Kevin De Bruyne de retour à la compétition encore plus tôt que prévu ?

16:00
Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

Cela semble clair : l'ancien adjoint de Besnik Hasi à Anderlecht va prendre les rênes du Maroc

15:30
Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

11:20
Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

Une somme importante évoquée : le Diablotin Arthur Piedfort pourrait quitter Westerlo cet été

15:00
Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

Leader au Parc Duden, David Hubert revient sur son renvoi d'Anderlecht : "L'Union ne le trouvait pas justifié"

14:20
Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..." Interview

Sa carrière, le buzz du poteau et Bob l'Éponge, Michy Batshuayi se livre : "Contrairement à Batsman..."

14:40
Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

Bruges - Anderlecht et Union - Genk en tête d'affiche : découvrez les arbitres de la 28e journée de Pro League

13:00
Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

Une sanction qui change tout : la course au maintien complètement chamboulée en Challenger Pro League

14:00
Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

Inquiétude autour de Domenico Tedesco : l'ancien sélectionneur des Diables absent pour un match du Fener'

13:30
Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

Il ne restera pas longtemps en Belgique : Stuttgart suit l'une des sensations du championnat

12:40
Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

Il les a marqués : un cadre du Club de Bruges ciblé par l'Atlético Madrid

12:00
Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

Jürgen Klopp déjà sur le départ ?

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/03: Lapoussin

10:30
Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

Cristiano Ronaldo au centre d'une folle rumeur : son club rétablit la vérité

11:00
Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

Après des mois sans jouer, Loïc Lapoussin a trouvé son nouveau défi

10:30
L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

L'Iran adversaire des Diables à la Coupe du Monde ? Trump ne peut pas être plus clair

10:00
Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

Un Iranien et un Américain, équipiers à Westerlo : "On prie pour que sa famille aille bien"

09:00
L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

L'ancien directeur sportif de Lommel débarque en Angleterre

09:30
Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

Une star mondiale va manquer la Coupe du Monde

08:30
La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

La sortie folle du propriétaire de Chelsea : "Pas la moindre idée de ce qui faisait un bon joueur de football"

08:00
Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

Incroyable : le FC Barcelone a bien failli remonter un retard de quatre buts face à l'Atlético Madrid

07:40
Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

Théo Leoni et Karel Geraerts prennent la porte face à un excellent Mike Penders

07:20
Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

Vincent Kompany a trouvé le successeur d'Harry Kane : un ancien joueur de Charleroi dans le viseur

07:00
Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

Au bord de la faillite : un club de football professionnel belge pourrait disparaître pour la troisième fois

06:40
Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

Un grand club turc s'intéresse à un joueur... de l'équipe réserve de Genk

06:20
"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

"Il est stratosphérique" : l'AC Milan et les Diables Rouges ont peut-être trouvé leur patron en défense

06:00
D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

D'abord écarté, maintenant soutenu : comment Jérémy Taravel a retourné la situation à Anderlecht

23:00
Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

Zulte Waregem, Genk... et le Club de Bruges : voici où en est le dossier Thorgan Hazard

22:00
1
Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

Un discours ovationné : le message fort de Vincent Kompany pour les jeunes

22:30
Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

Le kinésithérapeute de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a de très bonnes nouvelles

21:40
50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

50 millions d'euros pour Joel Ordoñez ? Un grand club prêt à passer à l'attaque

21:00
Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

Manchester United a tranché : une décision lourde de conséquences pour Senne Lammens

21:20
Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

Thibaut Courtois assume, les autres disparaissent : soirée tendue pour le Real Madrid

20:30
La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

La liste s'allonge dangereusement : nouveau coup dur pour les Diables Rouges

20:00
Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

Un retour à Anderlecht pour Romelu Lukaku ? Une autre piste prend de l'ampleur

19:34
Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

Le futur d'Anderlecht en défense joue... avec les Futures : il y a peu de doutes sur sa signature définitive

18:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved