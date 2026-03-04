Le Standard a refusé 2 millions d'euros pour un jeune talent cet hiver

René Mitongo est considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs du Standard. Promu du SL 16 à l'équipe A cette saison, il intéressait déjà l'Espagne cet hiver.

En effet, selon les informations de nos confrères de Sudinfo, le Standard de Liège aurait refusé cet hiver un montant d'environ 2 millions d'euros pour son jeune attaquant René Mitongo (18 ans). C'est l'UD Almeria, actuellement 3e de D2 espagnole, qui se serait manifesté auprès du Matricule 16.

Le Standard a fermement refusé cette offre, estimant qu'elle ne correspondait pas à la valeur que pouvait assez rapidement atteindre René Mitongo. Le jeune Rouche est actuellement estimé à 500.000 euros sur Transfermarkt.

René Mitongo, le futur du Standard ?

Buteur prolifique avec les U23 en D1 ACFF (5 buts en 8 matchs), René Mitongo a été promu en équipe A au vu des manquements offensifs du Standard. Il cumule depuis 6 apparitions en D1A, mais n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Buteur à 9 reprises en 16 apparitions avec l'équipe nationale U17, René Mitongo s'était notamment mis en évidence à la Coupe du Monde U17 l'année passée, ce qui lui a certainement valu cet intérêt étranger.



Le Standard croit fort en son potentiel : présent à Liège depuis 2020 après être passé par les centres de formation du Lierse ou encore de La Gantoise, René Mitongo a été prolongé jusqu'en 2028 l'été dernier.