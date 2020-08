Un nouveau duo mortel à Genk ? Dessers et Onuachu réagissent

Paul Onuachu et Cyriel Dessers ont paru très complémentaires à Zulte Waregem et leur duo a permis à Genk de rapporter trois points alors que le match semblait mal embarqué.

Cyriel Dessers a pu faire profiter Paul Onuachu de son bon travail pour faire 1-1, et l'attaquant nigérian lui a ensuite rendu en quelque sorte la pareille en obtenant un penalty que Dessers a transformé, inscrivant son premier but en compétition pour Genk. "Ce n'est pas grave si mon premier but est un penalty", affirme Dessers. "J'aurais pu encore marquer, mais je manque une occasion qui aurait d'habitude terminé au fond, et il y a encore un but annulé ensuite ...".

Dessers semble en tout cas prêt à offrir à Genk un nouveau duo d'attaquants avec Paul Onuachu, dans la tradition de ce qui s'est fait dans le Limbourg dans le passé. "Nous sommes complémentaires. Il est si puissant ! Sa montée au jeu quand l'adversaire était déjà fatigué a fait mal", se réjouit Cyriel Dessers. "Ils vont devoir être solides pour nous arrêter. C'était un bon début, mais justement, ce n'est qu'un début".

Paul Onuachu était tout aussi souriant : "On ne s'est entraînés ensemble que quelques fois, mais c'est fort différent de la saison passée, durant laquelle j'étais assez seul devant. Ca s'est bien passé, mais maintenant, c'est au coach de décider s'il nous aligne ensemble".