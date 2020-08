"Si Jonathan David jouait à l'Ajax, il aurait été vendu deux fois plus cher"

Si le Canadien a établi un nouveau record, mais pour l'agent de joueur Stijn Francis, le montant de ce transfert, démontre que le championnat de Belgique n'est pas encore perçu à l'étranger à sa juste valeur.

Un minimum de 32 millions d'euros, c'est ce que touchera La Gantoise pour avoir cédé Jonathan David à Lille. Un record, puisque le précédent transfert le plus cher de l'histoire du football belge, le départ de Wesley vers l'Angleterre, avait été estimé à 25 millions d'euros.

"Les Buffalos peuvent être contents avec 30 millions d'euros, mais avec les qualités de Jonathan David, j'estime que son prix aurait pu monter à 60, voire 80 millions d'euros", estime Stijn Francis, agent de Toby Alderweireld notamment, dans un entretien accordé à Sporza.

"S'il jouait à l'Ajax, il aurait été vendu pour le double du prix. Prenez l'exemple de Davinson Sanchez, qui est parti pour 40 millions à Tottenham, c'est un très bon joueur, mais je suis persuadé qu'un Clinton Mata n'est pas plus mauvais. Si Mata jouait à l'Ajax, sa valeur sur le marché serait bien plus grande que ce qu'elle n'est à Bruges."

Pour l'agent, c'est clair: la Belgique ne jouit pas encore d'une réputation assez forte à l'étranger et il prend un autre exemple pour illustrer son propos: celui de Victor Osimhen. "On a dit l'an dernier que c'était un super transfert, c'est vrai, mais un an plus tard à peine, il quitte Lille pour 80 millions d'euros."

Et pour Stijn Francis, c'est en réalisant plusieurs transferts du même style que la Pro League verra sa réputation grandir et les montants de transfert sortants grimper: "Pour la valeur du football belge, il est extrêmement important que ces joueurs réussissent à l'étranger", conclut-il.