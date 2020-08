Ruud Vormer ne minimise pas la victoire à Eupen: "Beaucoup d'équipes auront du mal ici"

Le capitaine du Club de Bruges, buteur ce dimanche sur la pelouse d'Eupen, ne boudait pas son plaisir et ne voulait certainement pas minimiser la large victoire de son équipe.

Ruud Vormer avec le sourire, c'est une première cette saison. Le capitaine de Bruges le sait: les deux défaites ont eu des répercussions et les critiques sont tombées sur la tête des champions: "Les critiques? Elles font partie du football", a commenté Vormer en conférence de presse. "Quand on perd, il y en a toujours. On doit faire avec et elles doivent nous faire avancer".

Après la large victoire de ce dimanche, il n'est plus question de recevoir des critiques, ni collectives ni personnelles. "Je suis content d'avoir marqué, cela fait du bien. Collectivement nous avons aussi été très bons. Le premier but de Badji nous a donné de la confiance, puis il y a eu la pluie. Nous avons joué une superbe deuxième période."

Le résultat de cette deuxième période, c'est une victoire large sur le score de 0-4. Trois points qu'il faut relativiser? Absolument pas selon Vormer: "Nous avons tout de même gagné en marquant quatre buts en déplacement. Il ne faut pas dire que c'était seulement Eupen. Beaucoup d'équipes auront des difficultés sur ce terrain".