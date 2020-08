🎥 L'arrêt du week-end, signé Davy Roef

Si Thomas Kaminski avait pris place entre les perches lors du premier match de la saison, à Saint-Trond, Davy Roef n'aura dû attendre que la deuxième journée de championnat pour célébrer sa première titularisation avec les Buffalos.

Sans la victoire au bout: battu à deux reprises, l'ancien portier d'Anderlecht n'a pas pu empêcher la deuxième défaite consécutive de La Gantoise contre Courtrai (1-2). Mais ça n'a pas empêché Davy Roef de se distinguer, en signant ce magnifique arrêt, désigné parade du week-end, sur une frappe à distance du capitaine courtraisien Hannes Van der Bruggen.

🐬 | Deze fantastische zweefduik van Davy Roef is onze '@BwinBE Save of the Week'! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/oXLkVx2Sq8