Voici notre équipe de la deuxième journée de championnat

Trois équipes (le Beerschot, Charleroi et le Standard) ont réussi le six sur six depuis le début de saison, elles sont toutes représentées dans notre onze du week-end, mais on trouve aussi trace de Brugeois et d'Anderlechtois, qui ont composté leur premier succès de la saison ce week-end.

Dans les buts

Mais c'est bien le gardien de l'Excel Mouscron qui prend place entre les perches. Déjà élu dans notre équipe la semaine dernière, Hervé Koffi a de nouveau été impérial contre Malines. Il a même détourné un penalty à deux reprises...

En défense

Derrière, on retrouve notamment un habitué de la saison dernière. Intouchable derrière, Clinton Mata n'a rien laissé passer contre Eupen et il a aussi été excellent à la relance. Il est accompagné dans l'axe par le Louvaniste Pierre-Yves Ngawa. Sur les flancs, on retrouve le Courtraisien Gilles Dewaele et Bogdan Mykhaylychenko, impressionnant et buteur pour sa première avec les Mauves.

L'entrejeu

Au coeur de la ligne médiane, on retrouve l'un des hommes forts du Standard, Selim Amallah, excellent et auteur d'un très joli but à Waasland-Beveren. Il est accompagné par l'homme fort du Beerchot, Raphael Holzhauser. Sur les flancs, l'inévitable Krépin Diatta, double buteur avec le Club dimanche à Eupen et Ali Gholiadeh, Zèbre le plus actif offensivement et passeur décisif contre Ostende.

En attaque

Et devant, on retrouve un autre joueur du Beerschot. Tarik Tissoudali a ouvert le score contre Zulte et lancé les Anversois vers le six sur six, il retrouve à ses côtés l'homme fort de la victoire surprise du Cerclel contre l'Antwerp: Guy Mbenza qui a inscrit les deux buts brugeois dimanche après-midi.