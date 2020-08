Killian Overmeire bientôt fixé?

L'ancien médian et capitaine de Lokeren attend toujours de trouver chaussure à son pied, mais il pourrait rapidement se fixer. C'est ce que pense son agent, Mark Volders.

La faillite annoncée du Sporting de Lokeren, Killian Overmeire a décidé de prendre une nouvelle direction, après plus de 15 ans dans le Pays de Waes. Cité dans de nombreux clubs professionnels belges depuis, il n'a pas encore signé de nouveau contrat.

Waasland-Beveren, le Cercle de Bruges ou encore Deinze... les possibilités ne manquent pas, mais son agent ne laisse rien filtrer. "Plusieurs clubs ont, ces dernières semaines ou ces derniers mois, fait des propositions concrètes à Killian, mais ça n'a pas de sens de les nommer", insiste Mark Volders.

En attendant, l'ancien Lokerenois a pu profiter du bon accueil brugeois pour continuer à s'entraîner. ."Il a eu une période difficile et je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'entraîne. C'est ce qu'il a fait et ça lui a fait du bien moralement. Il a été très bien reçu au Club de Bruges. Maintenant, on va voir ce qui nous attend. Je suis persuadé que rapidement des clubs réaliseront qu'il peut rendre de précieux services et qu'ils viendront aux nouvelles."