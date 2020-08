Collins Fai revit du côté du Standard de Liège

L'international camerounais, qui a effectué une très bonne préparation estivale avec le Standard de Liège, a été titulaire au poste d'arrière droit lors des deux premiers matchs de la saison.

Après avoir vécu un exercice 2019-2020 très compliqué avec seulement 13 rencontres toutes compétitions confondues et 954 minutes de jeu, Collins Fai semble revivre sous Philippe Montanier. Déjà décisif lors des joutes amicales du matricule 16, l'international camerounais a récidivé lundi lors de la victoire du Standard de Liège à Waasland-Beveren (1-2) avec un assist et un pré-assist.

"Je suis là pour aider l’équipe et je suis content de cette victoire au Freethiel. Une prestation importante qui nous rapporte trois points à l'extérieur", confie Collins Fai qui évoque la saison à venir. "Je n’étais pas satisfait de mon temps de jeu l'an dernier. Je suis motivé et confiant. Je vais faire le maximum pour jouer beaucoup plus cette année car il y a une place à prendre", a souligné le back droit des Rouches.

Titulaire indiscutable la saison dernière au poste d'arrière droit, Mergim Vojvoda a été positionné dans l'axe de la défense en ce début de d'exercice pendant que Zinho Vanheusden purge ses trois matchs de suspension. Néanmoins, l'international kosovar devrait rallier l'Atalanta très prochainement. "Tapis rouge me concernant si Mergim s'en va ? Non, il faut continuer de se battre pour sa place et la mériter", a conclu l'ancien joueur du Dinamo Bucarest.