Arnaud Bodart : "Les points seront plus chers cette saison"

Vanheusden encore suspendu et Bastien blessé, c'est le portier des Rouches qui portera le brassard de capitaine dimanche contre Genk.

Le Standard de Liège a débuté la saison de la meilleure des manières avec deux victoires en autant de rencontres. "Ce 6 sur 6, c'est un départ idéal et c'est ce qu'on voulait", confie Arnaud Bodart. "On veut prendre un maximum de points car ils seront encore plus chers cette année. Le championnat va être plus long et il y aura deux places de moins en playoffs 1. Notre premier test contre Genk ? Pas forcément, peut-être une motivation supplémentaire, mais on veut les trois points", a précisé le Liégeois.

Cette saison 2020-2021 sera celle de la confirmation pour le dernier rempart des Rouches. "C'est ce que j'entends souvent. Par rapport à l'année dernière, c'est sûr que je veux progresser. Les attentes me concernant vont probablement être plus grandes. Il faut parfois prendre un peu plus de risques pour s'améliorer", a souligné le jeune gardien.

Les matchs à huis clos permettent d'entendre les joueurs, impossible auparavant avec plus de 20.000 supporters dans le stade. "De mon côté, j'ai toujours beaucoup communiqué. On ne m'entendait pas avant avec les fans, mais cela permet de résoudre les problèmes", a conclu Arnaud Bodart.