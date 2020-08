Compteur déjà débloqué pour Dorian Dessoleil: "Surpris, mais tant mieux pour moi"

Depuis son retour à CHarleroi, Dorian Dessoleil a pris l'habitude de trouver l'ouverture chaque saison, l'exercice 2020-2021 n'échappera pas à cette règle.

Buteur samedi soir à Louvain, Dorian Dessoleil a donc marqué au moins un but au cours des six dernières saisons en Pro League. Et il était évidemment très satisfait, samedi soir, à l'issue de la rencontre. "Marquer comme ça, d'entrée de jeu, ça vous donne confiance", sourit-il.

"Magnifique"

"Un magnifique but, avec un corner parfaitement donné par Ryota Morioka et une très belle reprise de la tête", estimait pour sa part Karim Belhocine. Même si Dorian Dessoleil a trouvé ça un peu simple. "J'étais surpris de me retrouver tout seul, mais c'est tant mieux: ça libère l'équipe et c'est bien pour moi", conclut-il.

Si l'an dernier il avait dû attendre la 27e journée et la réception du Standard pour inscrire son premier et unique but de la saison, le capitaine carolo a, cette fois, été beaucoup plus rapide.