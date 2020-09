🎥 Le jour de ses 30 ans, Steeven Willems prolonge à Charleroi

Le cadeau d'anniversaire de Mehdi Bayat à son défenseur central? Une prolongation.

Steeven Willems a eu 30 ans ce lundi et il a célébré ce cap avec une bonne nouvelle: le défenseur central du Sporting de Charleroi a signé un nouveau contrat et est désormais lié au Sporting de Charleroi jusqu'au 30 juin 2022.

Une excellente nouvelle pour le Français qui a pris ses aises, aux côtés de Dorian Dessoleil, dans le dispositif de Karim Belhocine. "C'est le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. Ça me tenait à cœur de continuer l'aventure avec les Zèbres et je remercie le club de m'offrir cette opportunité", se réjouit-il.