🎥 Napoli : Victor Osimhen récidive avec un nouveau triplé !

Gennaro Gattuso titularisait Victor Osimhen aux côtés de Lozano en attaque. Il s'agissait du deuxième match d'Osimhen sous les couleurs du Napoli.

Et pour l'occasion, l'ancien attaquant Carolo n'a pas manqué l'oopportunité de se mettre en évidence, en plantant un nouveau triplé. Déjà auteur d'un triplé il y a une semaine, il a remis le couvert lors de la victoire 4-0.

Osimhen semble de plus en plus affûté pour attaquer la Serie A dans deux semaines.

Victor Osimhen Hat-Trick for Napoli vs Teramo.



