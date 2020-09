L'amitié rouge-mauve: "On a décidé de se faire la même coupe de cheveux"

Nicolas Raskin et Antoine Colassin se connaissent depuis des années, et les choix de carrière des deux joueurs n'y changeront rien.

Deux jeunes joueurs, deux jeunes talents belges, deux amis: Antoine Colassin l'Anderlechtois et Nicolas Raskin le Standardmen se connaissent par coeur. "Nous sommes amis depuis l'âge de 13 ans. On s'entraînait ensemble, et chacun a pris son chemin. Je suis allé à Anderlecht, lui est allé au Standard mais nous sommes restés amis. Nous nous voyons pratiquement toutes les semaines."

Ces derniers temps, les deux jeunes espoirs de notre football ont continué les entraînements en commun: "On s'est encore entraînés ensemble il y a quelques jours. Oui, nous avons la même coupe de cheveux. Ma barbe, c'est aussi une idée de Nico (rires)".

Antoine est heureux de la réussite de son ami: "Je savais qu'il était prêt. Ca fait tellement longtemps qu'il attend cela, d'être titulaire au Standard. Il voulait montrer sa valeur et il y est parvenu. Le Clasico? Pas de problème, mais je ne le laisserai pas passer".