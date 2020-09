Francky Dury sait ce qui l'attend : "Charleroi est actuellement la meilleure équipe de Belgique"

Zulte Waregem reçoit le leader carolo ce week-end, et Francky Dury reste optimiste.

L'entraîneur flandrien sait l'ampleur de la tâche qui attend Zulte Waregem : "Charleroi est, actuellement, la meilleure équipe de Belgique (...) Mehdi Bayat réalise de belles choses, car Charleroi n'est pas seulement premier aujourd'hui : ils ont terminé troisièmes la saison passée. Ils ont trouvé le bon successeur à Felice Mazzù", déclare Francky Dury dans Het Laatste Nieuws. "Le fait que le Sporting Charleroi pense maintenant à un nouveau stade prouve qu'ils sont passés à l'étape supérieure".

Mais pour autant, Dury est optimiste : "Nous avons gagné deux fois la saison passée, en championnat (3-1) et en Coupe (2-0). J'ai également appris des choses de notre affrontement en préparation. J'enfonce des portes ouvertes, mais le danger peut venir de plusieurs hommes à Charleroi : Rezaei, Nicholson, Gholizadeh, Morioka ... Charleroi défend à 11 et attaque à 11. lls n'ont encaissé qu'un but, en ont marqué sept ... Ca en dit long".