Un joueur de Mouscron sur le départ

Alors qu'il lui reste un an contrat avec l'Excel, le défenseur a annoncé qu'il était à la recherche d'un nouveau club.

Nemanja Antonov est à la recherche d'un nouveau défi et veut donc quitter Mouscron, comme le rapporte Sudpresse. Titulaire lors des deux premières journées de championnat, le joueur âgé de 25 ans ne plus fait partie de l’effectif et a même quitté le groupe en ce début de semaine.

Au total, le défenseur a disputé 32 rencontres (3 buts et 3 assists) avec les Hurlus.