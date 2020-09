Hernan Losada s'incline: "Charleroi peut jouer pour le titre"

De retour à Charleroi dix ans après y être passé comme joueur, Hernan Losada a quitté le Mambourg sans la victoire, contre un Sporting plus fort que son Beerschot.

Il faut pouvoir reconnaître quand l'adversaire a été suppérieur et c'est ce qu'Hernan Losada a fait dès l'entame de sa conférence de presse, vendredi soir, à l'issue du duel entre les deux premiers de Pro League. "La victoire de Charleroi est méritée", insiste-t-il.

"Ils ont eu les occasions, ils ont été efficaces et ils nous ont fait mal", ajoute l'entraîneur argentin du Beerchot. "Jusqu'à 1-0, on a bien rivalisé, mais après le but, c'est devenu de plus en plus difficile pour nous", ajoute-t-il.

Content de ce que les joueurs ont montré.

Pourtant, après un quatrième quart d'heure difficile, ponctué par le deuxième but carolo, les Anversois ont retrouvé des couleurs. "On a fait des changements dont je suis très content et on s'est créé de belles occasions. Si on avait pu réduire l'écart, la fin de match aurait pu être différente..."

Le but de Suzuki est finalement tombé trop tard, mais Hernan Losada insiste, ses troupes n'ont pas à rougir de leur prestation. "Je suis content de ce que les joueurs ont montré, surtout en seconde période." D'autant que le Beerschot est tombé sur des Zèbres solides et en pleine de confiance. "Charleroi fait partie du top en Belgique et je pense qu'ils pourront se battre pour le titre cette saison", conclut-il.