Une belle victoire pour Charleroi sur son dauphin: "Mais un match difficile, malgré le score"

Rien n'arrête le Sporting de Charleroi, pas même la révélation du début de saison. Pourtant, Karim Belhocine insiste: cette équipe du Beerschot a rendu la tâche difficile à ses troupes.

Un succès 3-1, en ayant mené 3-0, on pourrait se dire que Charleroi a fait le boulot sans trembler pour valider son sixième succès de la saison. Mais ce n'est pas du tout l'analyse que tire Karim Belhocine de ce choc de la sixième journée championnat.

Au contraire. "On a eu affaire à un adversaire valeureux, avec beaucoup de qualités et très engagé. On savait ce que valait le Beerschot et on était prêts à y faire face, mais, malgré le score, ça n'a pas été un match facile."

Une 'petite' fausse note

Le but inscrit à la demi-heure a sans doute facilité la tâche des Carolos. "Mais après ce but, il y a une période durant laquelle le Beerschot a mieux joué que nous. Mais on a su faire le dos rond quand c'était nécessaire pour ensuite faire le break."

La seule petite fausse note vient, sans aucun doute, du but encaissé dans les dernières minutes. "C'est dommage et, sur le moment, j'ai râlé, c'est vrai", reconnaît le coach du Sporting. "Parce que j'aurais aimé pour Nicolas Penneteau, pour ses défenseurs et ses milieux défensifs, et même toute l'équipe, qu'ils repartent avec la clean sheet. Ils l'auraient méritée Mais je ne râlais pas sur les joueurs. Ils ont fait un gros match."