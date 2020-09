Nicolas Raskin sait ce qu'il manque au Standard

Le joueur âgé de 19 ans est la révélation de ce début de saison. Impressionnant à chaque apparition, il brille au sein de l'entrejeu liégeois. Le box to box des Rouches a d'ailleurs distillé un assist lors de la victoire contre Courtrai ce dimanche (2-1).

Nicolas Raskin ne cesse de monter en puissance avec le Standard de Liège. "Si je suis surpris par mon début de saison ? Non car l'équipe nous aide beaucoup. Les plus anciens ont soutenu dès le début les plus jeunes. La préparation a été très bonne et m'a permis d'être à niveau et d'avoir les automatismes. Après, c'est le football qui parle", a confié Raskinator.

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est fait peur contre Courtrai. Le matricule 16 l'a emporté 2-1, mais aurait dû se mettre plus tôt à l'abri et tuer le match au vu des occasions. "Il nous manque un peu plus de réussite devant la cage adverse. Le fond de jeu et les occasions sont présents, il manque la concrétisation. Cela va revenir au fur à mesure des matchs. De plus, nos supporters sont là et on sent le changement par rapport aux huis clos. Beaucoup plus d'énergie et de force ici à Sclessin", a ajouté le milieu de terrain.